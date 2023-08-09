Лидака о выдворении граждан РФ: "Европейский союз нас просто затопчет за это"

Депутат Сейма Ингмар Лидака высказал мнение, что выдворение граждан России из страны не будет понято в Европейском союзе. Об это он заявил во время интервью программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор".
Депутат высказал свое мнение по поводу того, как может отреагировать Европейский союз на выдворение граждан России.
"Я думаю, что каждый здравомыслящий депутат и политик понимает, что приближается очень большая проблема, которую придется решить. Я не думаю, что нам разрешат кого-то выдворять из Латвии.
Европейский союз нас просто затопчет за это. Но все-таки достаточно многие в Сейме этого не понимают. Мы говорим, чтобы они это поняли", - рассказал политик в интервью программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор".
Депутат надеется, что к сентябрю ему и коллегам удастся переубедить часть депутатов и принять изменения в законе.
"Я абсолютно уверен, что к началу сентября у МВД будет свое предложение, и не просто предложение, а конкретное изменение в законе.
Надо переубеждать какую-то часть Сейма, и я чувствую, что у нас это неплохо получается", - сказал Лидака.
Политик также уверен, что было неправильно, что "не дали людям прожить эти пять лет без перерегистрации. Что поменяли условия, скажем так, на переправе. Это самое неприятное. Я думаю что это совершенно неправильно".
При этом депутат уверен, что он не дал надежду тем людям, которые которые не регистрировались на экзамен и не подавали никаких документов на продление постоянного вида на жительство.
"Я не даю такие надежды. Может быть будет легче, но все таки человек будет обязан объявить о своей лояльности государству.
Если он хочет здесь жить, он что-то должен сделать ради этого государства, хотя бы принести документы. И объявить свое желание здесь остаться", - уверен политик.
"Надо понять, что ничего не делать, это не выход", - сказал Ингмар Лидака.
В свою очередь, глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе в разговоре с программой Латвийского радио 4 "Открытый разговор" отметила, что из 25 тысяч граждан России (бывших граждан или неграждан Латвии), которым нужно подтвердить знания латышского языка и переоформить постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, документы подало пока меньше половины - 11 тысяч человек.
Глава PMLP отметила, что после 18 сентября будет ясно, сколько человек не подали документы на переоформление постоянного ВНЖ.
Также Майра Розе призвала тех, кто понимает, что не сможет подтвердить знания латышского подать документы на временный ВНЖ. По ее словам, пока служба получила 632 таких заявки.
"Эти люди понимают, что на данный момент не могут сдать [экзамен по госязыку], но, возможно, они смогут сдать в следующем году, возможно, в следующем году им исполнится 75 лет", - сказала глава PMLP.
Она напомнила, что, если человек не подаст документы для оформления ВНЖ, согласно закону, он получит письмо с просьбой покинуть Латвию в течение 90 дней.
"Конечно, в исключительных случаях мы продолжим работать с этими людьми, если они поймут, что у них есть другие основания находиться здесь - те же родственники, и так далее. Мы позволим [им] подать документы, и они смогут здесь находиться в это время. Однако они потеряют этот статус [постоянного резидента], потому что
те, кто подали [документы], и решение еще не принято, они могут находиться [в Латвии], сохранив все права [постоянного резидента]. Те, кто опоздают, потеряют этот статус.
Это значит, что им придется начинать все сначала. Это очень существенно", - подчеркнула Розе в программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор".
Как уже сообщалось, шесть тысяч граждан РФ в следующем месяце должны получить письмо от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) с просьбой покинуть Латвию.
И хотя глава МВД Марис Кучинскис ранее заявлял, что "охоты" на граждан РФ, которые не продлили постоянный вид на жительство, не будет, пока неясно, как будут обстоять дела дальше.
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