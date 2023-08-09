Лидака о выдворении граждан РФ: "Европейский союз нас просто затопчет за это"

При этом депутат уверен, что он не дал надежду тем людям, которые которые не регистрировались на экзамен и не подавали никаких документов на продление постоянного вида на жительство.

"Я не даю такие надежды. Может быть будет легче, но все таки человек будет обязан объявить о своей лояльности государству.

Если он хочет здесь жить, он что-то должен сделать ради этого государства, хотя бы принести документы. И объявить свое желание здесь остаться", - уверен политик.

"Надо понять, что ничего не делать, это не выход", - сказал Ингмар Лидака.

В свою очередь, глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе в разговоре с программой Латвийского радио 4 "Открытый разговор" отметила, что из 25 тысяч граждан России (бывших граждан или неграждан Латвии), которым нужно подтвердить знания латышского языка и переоформить постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, документы подало пока меньше половины - 11 тысяч человек.

Глава PMLP отметила, что после 18 сентября будет ясно, сколько человек не подали документы на переоформление постоянного ВНЖ.

Также Майра Розе призвала тех, кто понимает, что не сможет подтвердить знания латышского подать документы на временный ВНЖ. По ее словам, пока служба получила 632 таких заявки.