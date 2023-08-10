Чт, 10.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Украина объявила об открытии "гуманитарного коридора" в Черном море

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Гражданские грузовые суда
Гражданские грузовые суда Фото: AFP/SCANPIX

Украина открыла новый временный "гуманитарный коридор" гражданских судов в Черном море. Об этом сообщил представитель ВМС Украины в четверг, 10 августа.

"Коридор будет очень прозрачным, мы установим камеры на кораблях, и будет вестись трансляция, чтобы показать, что это исключительно гуманитарная миссия и не имеет военных целей", - рассказал спикер командования ВМС Украины Олег Чалык.

Пока неясно, вышли ли уже какие-либо гражданские суда из южных портов Украины по новым маршрутам.

В июле Россия вышла из международной зерновой сделки, гарантировавшей безопасный проход в Черном море судов с грузом украинского зерна. С момента вывода Россия неоднократно обстреливала города Черноморского побережья Украины.

В июле Россия объявила, что будет рассматривать любое судно, приближающееся к Украине в Черном море, как потенциальное военное транспортное средство.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх