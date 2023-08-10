Украина объявила об открытии "гуманитарного коридора" в Черном море

"Коридор будет очень прозрачным, мы установим камеры на кораблях, и будет вестись трансляция, чтобы показать, что это исключительно гуманитарная миссия и не имеет военных целей", - рассказал спикер командования ВМС Украины Олег Чалык.

Пока неясно, вышли ли уже какие-либо гражданские суда из южных портов Украины по новым маршрутам.

В июле Россия вышла из международной зерновой сделки, гарантировавшей безопасный проход в Черном море судов с грузом украинского зерна. С момента вывода Россия неоднократно обстреливала города Черноморского побережья Украины.

В июле Россия объявила, что будет рассматривать любое судно, приближающееся к Украине в Черном море, как потенциальное военное транспортное средство.