Украина открыла новый временный "гуманитарный коридор" гражданских судов в Черном море. Об этом сообщил представитель ВМС Украины в четверг, 10 августа.
Украина объявила об открытии "гуманитарного коридора" в Черном море
"Коридор будет очень прозрачным, мы установим камеры на кораблях, и будет вестись трансляция, чтобы показать, что это исключительно гуманитарная миссия и не имеет военных целей", - рассказал спикер командования ВМС Украины Олег Чалык.
Пока неясно, вышли ли уже какие-либо гражданские суда из южных портов Украины по новым маршрутам.
В июле Россия вышла из международной зерновой сделки, гарантировавшей безопасный проход в Черном море судов с грузом украинского зерна. С момента вывода Россия неоднократно обстреливала города Черноморского побережья Украины.
В июле Россия объявила, что будет рассматривать любое судно, приближающееся к Украине в Черном море, как потенциальное военное транспортное средство.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!