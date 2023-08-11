"Еще не все потеряно". Лидеры стран Африки готовятся к вводу войск в Нигер, но надеются, что делать это не придется

Соседи Нигера - Мали и Буркина-Фасо, где правят военные, также захватившие власть в результате переворотов, заявили, что интервенция будет равносильна объявлению войны их странам.

«Мы не допустим одного переворота за другим»

Нигерия, председательствующая в настоящее время в ЭКОВАС, занимает жесткую позицию в отношении переворота, ставшего уже пятым в Нигере с момента провозглашения независимости от Франции в 1960 году.

В июле президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу, занявший пост главы ЭКОВАС, заявил своим коллегам-президентам, что не потерпит новых военных переворотов в регионе, где менее чем за три года их произошло уже пять.

«Мы не допустим, чтобы перевороты происходили один за другим», - заявил он, сорвав аплодисменты.

На севере самой Нигерии, которую с Нигером связывают не только более полутора тысяч километров границы, но и этнические связи, язык и активная торговля, идея войны с соседом не вызывает энтузиазма.

Сенаторы, религиозные лидеры и общественные организации на севере Нигерии считают, что вооруженный конфликт приведет к дальнейшей дестабилизации обеих стран, чьи вооруженные силы и без того увязли в противостоянии с боевиками-исламистами. Нигерийские силы безопасности также ведут борьбу с похитителями людей, нефти и вымогателями.