Кариньш: Цель предлагаемой замены министров - расшевелить партнеров, а не критиковать их работу

Своим предложением, которое его политические партнеры назвали ультиматумом, Кариньш, по его словам, пытается побудить коалиционные партии больше сотрудничать, а не конкурировать друг с другом, тем самым замедляя принятие решений.

Премьер-министр напомнил, что все лето пытался привлечь в правительство и других партнеров, чтобы не было возможности ни одной партии заблокировать принятие важных и сложных решений, которые ожидаются в ближайшее время, в том числе по налогам и государственному бюджету на следующий год. Однако попытки расширить коалицию не увенчались успехом, признал Кариньш.

Учитывая текущую ситуацию, глава правительства готов работать и с нынешними партнерами, но в таком случае нужно сначала что-то сделать, чтобы их расшевелить, и это может быть уже предложенное перераспределение сфер ответственности. "Если состав правительства как-то изменится, то и те министры, которые не сменились, начнут шевелиться, вспомнив, что есть какая-то конкуренция. Они [сейчас] работают по принципу, что нет конкуренции, выбора нет", - сказал Кариньш.

Он подчеркнул, что не хочет критиковать нынешних министров, но заявил, что с удовольствием доверит портфель министра экономики "Объединенному списку" (ОС), потому что его представители с самого начала страстно желали этой должности, у них много идей и есть потенциальный кандидат - основатель ОС Улдис Пиленс.

На вопрос, не будет ли так, что изменения в составе правительства не принесут ощутимой пользы, если не изменится сам премьер-министр, Кариньш ответил отрицательно. Он считает себя вполне способным выполнять обязанности премьер-министра.

Из сегодняшних переговоров с ОС и Национальным объединением Кариньш надеется получить четкий ответ, согласны ли они с ротацией министерских должностей и приоритетами меморандума.