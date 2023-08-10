У Нацобъединения и ОС общая позиция по предложению Кариньша

Партии, формирующие правительство - Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) - согласовали общую позицию по предложенной премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ротации министров.
Спикер Сейма Эдвард Смилтенс (ОС) сообщил агентству ЛЕТА, что у партий есть четкая позиция и согласованный месседж, который политик пока не раскрыл.
Позицию партий планируется озвучить в пятницу, 11 августа, на брифинге для прессы. Он начнется незадолго до встречи сторон с Кариньшем - в 8:50 утра в здании Кабинета министров.
Ранее представитель "Нового Единства", министр благосостояния Эвика Силиня заявила, что премьер-министр Кришьянис Кариньш выступил с новым предложением по ходу политических переговоров, чтобы добиться большего динамизма в работе правительства.
Силиня допускает возможность дискуссий по предложению Кариньша, но отмечает, что ясность должна появиться "в ближайшие дни". Также она допускает, что если в коалиции не будет достигнуто соглашение, Кариньш уйдет в отставку.
По мнению Силини, предложение премьер-министра связано с тем, что есть вопросы, например, в сфере образования, которые не решаются или очень трудно продвигаются вперед.
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