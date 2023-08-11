В Таллинне называвший себя украинцем мужчина избил репортера телеканала

По словам журналиста, он попытался оградиться от агрессивно настроенного мужчины, дал понять, что его эти пьяные разговоры не интересуют.

"Далее я продолжил слушать музыку, но почувствовал, что тот мужчина меня толкает в плечо, я ударился о рядом стоящий поручень, навалился на стекло. Я попросил его прекратить, отойти, пригрозил ему перцовым баллончиком. Он был в темных очках, начал провоцировать, мол, давай, заливай меня, стал наваливаться на меня грудью, теснить, - описал происходившее дальше Аверьянов. - Мне пришлось отступить назад, он снова начал спрашивать, откуда я. Я ответил, что местный, родился и живу тут всю жизнь, почему его это волнует? Он спросил, почему я тогда не говорю на эстонском, и я ему по-эстонски ответил : "ma vabalt räägin eesti keeles" (я свободно говорю на эстонском - прим.ред.). На мой вопрос о том, какая ему разница, кто я, он сказал, что он украинец и что таких как я на войне убивают каждый день".

Затем, по словам Аверьянова, заметивший потасовку водитель автобуса начал призывать всех к порядку или покинуть автобус. Одновременно с этим агрессивно настроенный пассажир продолжил наступать на репортера.