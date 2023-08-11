ОС и Нацобъединение готовы продолжать работать в правительстве, но с условием

Один из лидеров ОС, спикер Сейма Эдвард Смилтенс заявил, что его партия готова к работе, а также согласна со списком приоритетов, подготовленным премьер-министром. По словам Смилтенса, нынешняя коалиция трех фракций является оптимальной и наиболее соответствующей интересам национальной безопасности. Смилтенс не стал комментировать требование Кариньша изменить распределение обязанностей в правительстве.

Представитель Нацобъединения Янис Домбрава напомнил, что и бывший, и действующий президент государства все время указывают на проблемы, требующие решения. Поэтому просто необходимо продолжать работу, но "Новое Единство" должно прекратить политические игры и ультиматумы.

На вопрос, примут ли партии предложение Кариньша, политики ответили, что более подробные комментарии дадут после предстоящей встречи с премьер-министром.

Чтобы правительство работало более динамично, Кариньш предлагает представителю Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, при этом ОС возглавит Министерство экономики, а "Новое Единство" - Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Это будет означать ротацию министерств между партнерами, потому что в настоящее время Министерство иностранных дел находится в ведении "Нового Единства", Министерство экономики возглавляет Нацобъединение, а VARAM - представитель ОС.

Также предложение предусматривает, что должность главы Комиссии по национальной безопасности Сейма перейдет от Национального объединения к "Новому Единству".

Кроме того, премьер-министр призывает коалиционные партии подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить.