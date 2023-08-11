Лесные пожары на Гавайских островах: более 50 погибших

Фото: Reuters

"Я не хочу драматизировать ситуацию, но, по-моему, ничего подобного на Мауи еще не случалось, – сказала AFP руководительница местной школы серфинга. – Необычно, что пожары охватили так много районов, они по всему острову".

Фото: Reuters

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна. Он почти полностью уничтожен огнем, от многих зданий остались лишь руины.

"Мы едва успели [бежать]", – рассказал агентству Associated Press житель Лахайны Кеаумоку Капу.

Во вторник около 16 часов его жена настояла, чтобы они уехали из города.

После этого, по его словам, "все пошло кувырком" – ветер стремительно усилился.

Дым и пламя уже были видны в двух кварталах от их дома, когда Капу с женой погрузились в машину и поехали.

"Когда мы обернулись, наше здание уже горело. Все произошло очень быстро", – сказал он AP.

Они поехали в Маалеа на южном побережье острова, где провели ночь в машине.

Фото: Reuters

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила из воды 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров.

В четверг утром власти начали массовую эвакуацию туристов из западной части Мауи в аэропорт Кахулуи.

Авиакомпания Southwest Airlines заявила, что увеличит количество рейсов на Гавайи.

Несколько пожаров вспыхнуло и на Большом острове, или острове Гавайи, по которому назван весь архипелаг.

Мэр округа Мауи Ричард Биссен сказал журналистам, что распространению лесных пожаров способствовала длительная засуха.

По его словам, власти "не ожидали одновременного возникновения такого количества пожаров" и в результате были вынуждены привлекать ресурсы из разных мест.

Вице-губернатор Гавайев Сильвия Люк высоко оценила действия спасателей. "Это делает Гавайи действительно особенным местом", – сказала она, имея в виду слаженную работу экстренных служб.

По ее словам, на то, чтобы полностью оценить ущерб, могут потребоваться "недели, а может быть, и месяцы".

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

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