Видео ⟩ Длительный конфликт между соседями в Балви привел к агрессии и видеонаблюдению

Причиной конфликта соседей в Балви является дорога, ведущая к дому Антры через собственность соседки. Антре удалось получить статус сервитута, но споры на этом не закончились и стали только агрессивнее, сообщает передача Bez Tabu.
Изначально соседка отказалась любым способом улучшить дорогу, которая является единственным способом, как Антра может добраться до своей собственности. К сожалению, дорога проходит через владения соседки Вии, которая хотела полностью отказать в использовании дороги.
Через два года в ходе судебного процесса дороге был присвоен статус сервитута, а споры между соседями стали более агрессивными.
"Она выдернула забитую в землю палочку и начала бить не соседскую собаку, а мою!", - вспоминает Антра некий конфликт, в результате которого и сама получила удар.
Теперь соседка Антры на дороге разместила камеры наблюдения и о том, что видит, заставляет Антру отчитываться.
Видео: сюжет Bez Tabu
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