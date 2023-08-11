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Видео ⟩ Длительный конфликт между соседями в Балви привел к агрессии и видеонаблюдению

rus.tvnet.lv
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Камера видеонаблюдения. Иллюстративное фото.
Камера видеонаблюдения. Иллюстративное фото. Фото: Mārtiņš Plūme/LETA

Причиной конфликта соседей в Балви является дорога, ведущая к дому Антры через собственность соседки. Антре удалось получить статус сервитута, но споры на этом не закончились и стали только агрессивнее, сообщает передача Bez Tabu.

Изначально соседка отказалась любым способом улучшить дорогу, которая является единственным способом, как Антра может добраться до своей собственности. К сожалению, дорога проходит через владения соседки Вии, которая хотела полностью отказать в использовании дороги.

Через два года в ходе судебного процесса дороге был присвоен статус сервитута, а споры между соседями стали более агрессивными.

"Она выдернула забитую в землю палочку и начала бить не соседскую собаку, а мою!", - вспоминает Антра некий конфликт, в результате которого и сама получила удар.

Теперь соседка Антры на дороге разместила камеры наблюдения и о том, что видит, заставляет Антру отчитываться.

Видео: сюжет Bez Tabu

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