Видео ⟩ Длительный конфликт между соседями в Балви привел к агрессии и видеонаблюдению

Изначально соседка отказалась любым способом улучшить дорогу, которая является единственным способом, как Антра может добраться до своей собственности. К сожалению, дорога проходит через владения соседки Вии, которая хотела полностью отказать в использовании дороги.

Через два года в ходе судебного процесса дороге был присвоен статус сервитута, а споры между соседями стали более агрессивными.

"Она выдернула забитую в землю палочку и начала бить не соседскую собаку, а мою!", - вспоминает Антра некий конфликт, в результате которого и сама получила удар.

Теперь соседка Антры на дороге разместила камеры наблюдения и о том, что видит, заставляет Антру отчитываться.

Видео: сюжет Bez Tabu