В Сети появилось видео раненых военных РФ, которых оставили лежать на взлетной полосе

В Сети появилось видео, как утверждается, снятое российским военным на территории военного аэродрома в Ростовской области. В ролике военный жалуется, что из-за атаки дронов на Москву их вылет перенесли, а раненых, оставили ждать прямо на взлетной полосе, пишет "Медуза".
Видеоролики военного были опубликованы Telegram-каналами Astra и "Мобилизация. Новости. Что делать?".
"В девять утра нас сюда привезли. В Москве запретили полеты, потому что там атака дронов была. Ну все бы ничего, все понимаем. Ну привезите вы автобусы, загрузите бойцов, сколько лежит раненых. Весь день под палящим солнцем. Вылет будет в восемь вечера. Ни еды, воды только привезли недавно, вот такое скотское отношение у нас. Мы-то, ходячие, ладно, а вот лежачие страдают", - говорит военный на видео.
Когда был снят ролик, не уточняется.
С конца июля 2023 года Москва и Московская область регулярно подвергаются атакам беспилотников. Последний раз это произошло утром 11 августа. Согласно Минобороны РФ, дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Карамышевской набережной, пишет "Медуза".
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