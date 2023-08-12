В Сети появилось видео раненых военных РФ, которых оставили лежать на взлетной полосе

"В девять утра нас сюда привезли. В Москве запретили полеты, потому что там атака дронов была. Ну все бы ничего, все понимаем. Ну привезите вы автобусы, загрузите бойцов, сколько лежит раненых. Весь день под палящим солнцем. Вылет будет в восемь вечера. Ни еды, воды только привезли недавно, вот такое скотское отношение у нас. Мы-то, ходячие, ладно, а вот лежачие страдают", - говорит военный на видео.