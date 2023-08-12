Видео ⟩ Жительница Вентспилса предупреждает о схеме мошенничества при покупке автомобиля

Когда Даце разыскала в интернете своего знакомого Райво Андерсона, она нашла несколько жалоб на недоставленные машины и невозвращенные деньги.

В одной из жалоб даже выяснилось, что Райво обманул человека, который хотел передать автомобиль украинской армии.

Появился Райво и начал общаться, когда Даце пригрозила привлечь полицию. Обещания частичного возмещения были получены, но они еще не исполнены.

Однако Даце не считает, что привлечение полиции может помочь. Однако правоохранительные органы подчеркивают, что в полицию следует обращаться в любом случае.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке