ВСУ заявили о новой атаке на Запорожье. Погиб один человек

Силы ПВО уничтожили три ударных БПЛА в пределах Запорожской области, сообщили украинские военные.

Как отметил глава МВД Украины Игорь Клименко, удар был нанесен управляемой авиабомбой. Погиб один человек - 31-летний капитан полиции.

Еще 12 человек ранены, среди которых 4 сотрудника полиции.

Клименко уточнил, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Уже сообщалось, что в результате удара российской армии по Запорожью в среду, 9 августа, погибли два человека.