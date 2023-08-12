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ВСУ заявили о новой атаке на Запорожье. Погиб один человек

rus.tvnet.lv
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Удары по Запорожью 9 августа
Удары по Запорожью 9 августа Фото: EPA/Scanpix

Ночью 12 августа Россия атаковала Запорожскую область пятью "шахедами" с юго-восточного направления, сообщили Воздушные силы Украины, пишет Русская служба BBC.

Силы ПВО уничтожили три ударных БПЛА в пределах Запорожской области, сообщили украинские военные.

Как отметил глава МВД Украины Игорь Клименко, удар был нанесен управляемой авиабомбой. Погиб один человек - 31-летний капитан полиции.

Еще 12 человек ранены, среди которых 4 сотрудника полиции.

Клименко уточнил, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Уже сообщалось, что в результате удара российской армии по Запорожью в среду, 9 августа, погибли два человека.

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