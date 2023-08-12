Видео ⟩ Государство заморозило поддержку душевнобольному юноше

По достижении совершеннолетия человек становится самостоятельным и должен сам принимать все решения. А если человек тяжело болен?

Для молодых людей с умственной отсталостью после достижения совершеннолетия

государственная поддержка замораживается до тех пор, пока они сами не подадут иск о ее возобновлении.

Но у некоторых людей инвалидность настолько серьезна, что они не могут сделать это самостоятельно.

Месяц назад Йоланта обратилась в суд с ходатайством об ограничении дееспособности ее сына. У сына глубокая умственная отсталость, и опекунство позволило бы не только принимать решения о лечении сына, но и получать льготы - ведь по достижении им совершеннолетия они уже не положены.

Однако прошел месяц, а решения еще нет.

Процесс может занять до шести месяцев, в течение которых семья человека, за которым осуществляется уход, не получает пособия.

Видео: Сюжет программы Panorāma