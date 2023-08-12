Видео ⟩ Государство заморозило поддержку душевнобольному юноше

По достижении 18 лет ребенок становится совершеннолетним в понимании закона, и все решения он должен принимать сам. Но что делать, если у ребенка тяжелая форма инвалидности? Выясняла программа Латвийского телевидения Panorāma.
По достижении совершеннолетия человек становится самостоятельным и должен сам принимать все решения. А если человек тяжело болен?
Для молодых людей с умственной отсталостью после достижения совершеннолетия
государственная поддержка замораживается до тех пор, пока они сами не подадут иск о ее возобновлении.
Но у некоторых людей инвалидность настолько серьезна, что они не могут сделать это самостоятельно.
Месяц назад Йоланта обратилась в суд с ходатайством об ограничении дееспособности ее сына. У сына глубокая умственная отсталость, и опекунство позволило бы не только принимать решения о лечении сына, но и получать льготы - ведь по достижении им совершеннолетия они уже не положены.
Однако прошел месяц, а решения еще нет.
Процесс может занять до шести месяцев, в течение которых семья человека, за которым осуществляется уход, не получает пособия.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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