Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

- Трезубец установлен, но еще остались отверстия от силуэта герба СССР. Когда планируется полностью завершить работу на щите?

- Я думаю где-то 20 августа. Официальное открытие обновленной скульптуры состоится 23 августа, ко Дню флага.

- На мече "Родины-матери" еще остаются советские звезды. В Украине возникла - дискуссия, что в этой ситуации скульптура не может считаться декоммунизированной до конца. Что, по вашему мнению, с ними делать?

- Я готов бесплатно их снять. Возьму альпинистское снаряжение, поднимусь и "болгаркой" срежу эти звезды, а затем зашлифую эти места. Я считаю, что мы не имеем права что-либо еще менять, потому что мы не авторы "Родины-матери". Я изменяю символику только в пределах щита, и размер тризуба взвешен, чтобы он не был слишком велик и не отвлекал от основной композиции.

- Кстати, сколько на мече звезд?

- Там четыре фасада, на которых расположено по одной звезде. Всего четыре звезды.

- Как вы относитесь к критическим мыслям о декоммунизации скульптуры? А именно утверждение о том, что на самом деле от замены герба эта скульптура не перестанет быть советской?