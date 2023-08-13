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Российский корабль открыл предупредительный огонь по судну в Черном море

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Сегодня, 13 августа, около 6:40 в Черном море патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков" был обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в порт Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны РФ, пишет Русская служба BBC.

На требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал, после чего с российского корабля был открыт предупредительный огонь, утверждает министерство РФ.

По результатам радиопереговоров сухогруз остановился, и на него высадилась группа российских военнослужащих с вертолета Ка-29. После досмотра судно продолжило движение в порт Измаил.

Напомним, Россия 17 июля в одностороннем порядке вышла из "зерновой сделки" и заявила, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

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