Российский корабль открыл предупредительный огонь по судну в Черном море

На требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал, после чего с российского корабля был открыт предупредительный огонь, утверждает министерство РФ.

По результатам радиопереговоров сухогруз остановился, и на него высадилась группа российских военнослужащих с вертолета Ка-29. После досмотра судно продолжило движение в порт Измаил.

Напомним, Россия 17 июля в одностороннем порядке вышла из "зерновой сделки" и заявила, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.