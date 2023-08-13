Жители все чаще жалуются на незнание латышского; в лидерах сфера обслуживания

Центр государственного языка (VVC) стал получать все больше жалоб на незнание государственного языка среди сотрудников частного и государственного сектора, об этом сообщает Rus.Lsm.
Как пишет Rus.Lsm, Центр государственного языка получает около 400 жалоб в год. Больше всего жители жалуются на работников, которые работают в частном секторе.
По словам руководитель отдела языкового контроля VVC Мадары Реке, чаще всего жалобы поступали на продавцов, кассиров, официантов, барменов, охранников и таксистов.
Также жители жалуются на доставщиков еды, которые на знают латышский язык.
"По правилам курьеры должны знать государственный язык для выполнения своих обязанностей, в действительности, в ходе проверок, мы приходим к выводу, что это совсем не так", - сказала Реке.
Она также отметила, что сервисы по доставке продуктов питания работают так, что всю ответственность несет курьер.
"Что касается курьеров, это самозанятые лица, которые работают сами на себя. Если говорить о сервисах - Wolt и Bolt - то они созданы таким образом, что, по сути, вся ответственность ложится на самого курьера, который, приступая к работе, при заполнении анкеты или подаче документов, отмечает, что обладает необходимыми языковыми навыками, а вся ответственность лежит на самом курьере как физическом лице", - рассказала чиновница.
Rus.Lsm приводит письменные пояснения компании Bolt Food, которая заявила, что "курьеры - это не сотрудники Bolt, а независимые поставщики услуг".
Также в компании добавили, что "по нашим наблюдениям, часто наши курьеры-партнеры сильно мотивированы интегрироваться в местное сообщество и получить все необходимые разрешения или лицензии".
В Центре государственного языка подчеркнули, что с незнанием латышского языка приходится сталкиваться и в муниципальных учреждениях.
"Это всевозможные профессии, начиная от учителей, полицейских, таможенников, водителей автобусов в предприятиях, например", - сказала Мадара Реке.
В свою очередь представитель компании по подбору персонала CV-Online Latvia Каспар Котанс отметил, что в частном секторе можно найти сферы и должности, где знания латышского языка не требуется.
Во-первых, это "различные онлайн-казино, которые популярны в Латвии и в которых работает много людей. Их сотрудники обязаны говорить по-английски и все онлайн-общение происходит на английском языке", - сказал Котанс.
Во-вторых, "многие люди, которые заняты в сфере информационных технологий, например, программисты, могут не знать латышского языка", - указал эксперт.
В-третьих, "занятые в производстве или каких-то технических сферах.
В принципе, это любая работа, где нет прямой связи с внешним клиентом, или где нет прямой связи с какими-либо государственными учреждениями", - рассказал Каспар Котанс.
Ранее RUS TVNET писал, что в прошлом году Центр государственного языка (VVC) наложил штрафы по 566 делам за нарушения в сфере государственного языка, говорится в отчете учреждения за 2022 год.
В прошлом году VVC 2451 раз проверил соблюдение требований нормативных актов, регламентирующих использование государственного языка, что чуть меньше, чем в 2021 году. В 2022 году было возбуждено 671 административное дело, в 664 случаях применен штраф.
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