Жители все чаще жалуются на незнание латышского; в лидерах сфера обслуживания

Rus.Lsm приводит письменные пояснения компании Bolt Food, которая заявила, что "курьеры - это не сотрудники Bolt, а независимые поставщики услуг".

Также в компании добавили, что "по нашим наблюдениям, часто наши курьеры-партнеры сильно мотивированы интегрироваться в местное сообщество и получить все необходимые разрешения или лицензии".

В Центре государственного языка подчеркнули, что с незнанием латышского языка приходится сталкиваться и в муниципальных учреждениях.

"Это всевозможные профессии, начиная от учителей, полицейских, таможенников, водителей автобусов в предприятиях, например", - сказала Мадара Реке.

В свою очередь представитель компании по подбору персонала CV-Online Latvia Каспар Котанс отметил, что в частном секторе можно найти сферы и должности, где знания латышского языка не требуется.

Во-первых, это "различные онлайн-казино, которые популярны в Латвии и в которых работает много людей. Их сотрудники обязаны говорить по-английски и все онлайн-общение происходит на английском языке", - сказал Котанс.

Во-вторых, "многие люди, которые заняты в сфере информационных технологий, например, программисты, могут не знать латышского языка", - указал эксперт.

В-третьих, "занятые в производстве или каких-то технических сферах.

В принципе, это любая работа, где нет прямой связи с внешним клиентом, или где нет прямой связи с какими-либо государственными учреждениями", - рассказал Каспар Котанс.

Ранее RUS TVNET писал, что в прошлом году Центр государственного языка (VVC) наложил штрафы по 566 делам за нарушения в сфере государственного языка, говорится в отчете учреждения за 2022 год.

В прошлом году VVC 2451 раз проверил соблюдение требований нормативных актов, регламентирующих использование государственного языка, что чуть меньше, чем в 2021 году. В 2022 году было возбуждено 671 административное дело, в 664 случаях применен штраф.