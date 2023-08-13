В airBaltic рассказали, как часто пассажиры ведут себя агрессивно

В авиакомпании заявили, что к таким случаям относятся очень серьезно и к подобным ситуациям привлекаются правоохранительные органы.

После инцидента авиакомпания присылает предупреждение по электронной почте пассажиру, который нарушил правила авиакомпании, а в некоторых случаях применяется штраф.

airBaltic, оценивая серьезность нарушения, также вправе запретить пассажиру пользоваться услугами авиакомпании на определенный период времени, сообщила компания.

Комментируя инциденты, представители airBaltic указали, что значительное количество нарушений с участием агрессивных пассажиров происходит в состоянии алкогольного или иного опьянения. Эти инциденты включают и другие нарушения, такие как курение в самолете и употребление алкоголя.

Европейское агентство по авиационной безопасности запустило кампанию "Летайте правильно", целью которой является пропаганда надлежащего поведения пассажиров в самолетах. airBaltic сообщила, что поддерживает кампании, организованные Европейским агентством по авиационной безопасности, и ранее участвовала в них.

Как сообщалось, в первом полугодии 2022 года airBaltic работала с убытками в размере 91,048 млн евро и оборотом в 191,482 млн евро.

Также сообщалось, что оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, а Aircraft Leasing 1, которым владеет финансовый инвестор Ларс Туссен, - 2,03%.