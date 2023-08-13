Совладелец ресторана Vincents объяснил причины закрытия

26 августа завершит свою работу ресторан Vincents, основанный легендарным шеф-поваром Мартиньшем Ритиньшем. Совладелец ресторана объясняет причины закрытия.
Совладелец Vincents Эмилс Якринс в беседе с журналом Privātā Dzīve объяснил, что причиной закрытия является
высокая ставка PVN на услуги общественного питания и снижение количества платежеспособных туристов.
Как известно, знаменитый ныне покойный шеф-повар Мартиньш Ритиньш открыл ресторан Vincents почти 30 лет назад - в 1994 году.
На странице ресторана в Facebook появилась печальная новость: 26 августа ресторан закроет свои двери и прекратит работу.
Подробнее читайте в журнале Privātā Dzīve от 8 августа.
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