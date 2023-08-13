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Совладелец ресторана Vincents объяснил причины закрытия

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Ресторан Vincents
Ресторан Vincents Фото: facebook.com/restaurantvincents

26 августа завершит свою работу ресторан Vincents, основанный легендарным шеф-поваром Мартиньшем Ритиньшем. Совладелец ресторана объясняет причины закрытия.

Совладелец Vincents Эмилс Якринс в беседе с журналом Privātā Dzīve объяснил, что причиной закрытия является

высокая ставка PVN на услуги общественного питания и снижение количества платежеспособных туристов.

Как известно, знаменитый ныне покойный шеф-повар Мартиньш Ритиньш открыл ресторан Vincents почти 30 лет назад - в 1994 году.

На странице ресторана в Facebook появилась печальная новость: 26 августа ресторан закроет свои двери и прекратит работу.

Подробнее читайте в журнале Privātā Dzīve от 8 августа.

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