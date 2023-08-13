Вс, 13.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Пара поженилась на высокой скале и прыгнула с нее с парашютом

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Пара поженилась на высокой скале и прыгнула с нее с парашютом
Пара поженилась на высокой скале и прыгнула с нее с парашютом Фото: Ekrānuzņēmums no video/Instagram/lalibretamorada

Видео, на котором молодожены в день своей свадьбы, прыгают с парашютом с высокой скалы вместе с гостями, стал хитом интернета, сообщают зарубежные СМИ.

На видео показано, как пара женится на краю высокой скалы, а когда свадебная церемония заканчивается, молодожены и их гости прыгают со скалы на парашютах.

"Мы совершаем прыжок. Руки, которые нас держат. Полет, который напоминает нам, что есть жизнь после решительного поступка. Брак Присциллы и Филиппо", - говорится в сообщении в Instagram под видео.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх