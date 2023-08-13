Видео ⟩ Пара поженилась на высокой скале и прыгнула с нее с парашютом

На видео показано, как пара женится на краю высокой скалы, а когда свадебная церемония заканчивается, молодожены и их гости прыгают со скалы на парашютах.

"Мы совершаем прыжок. Руки, которые нас держат. Полет, который напоминает нам, что есть жизнь после решительного поступка. Брак Присциллы и Филиппо", - говорится в сообщении в Instagram под видео.