Видео ⟩ Любительский украинский беспилотник уничтожил российский танк

На видео российский танк Т-90 съезжает с небольшого склона, а затем уничтожается ударом украинского беспилотника, сообщает Insider.
ВСУ опубликовали видео в своем Telegram-канале. Видно, как танк съезжает по склону. На следующем кадре показано, как танк беспилотник подбивает танк, в результате чего он взрывается.
"Еще один вражеский танк - готово", - сказано в описании.
Успешный удар был нанесен дешевым любительским беспилотником, которые Украина приспосабливает для уничтожения российской техники, сообщает Insider.
Любительский беспилотник может быть вооружен самодельными боеголовками и нанести серьезный ущерб дорогостоящим танкам и системам вооружения стоимостью в миллионы долларов.
"Все дело в стоимости. Они чрезвычайно рентабельны", - сказал эксперт по вооружениям.
Стоимость одного любительского дрона обычно составляет от 400 до 500 долларов, что примерно соответствует стоимости новой Playstation.
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