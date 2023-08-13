Видео ⟩ Любительский украинский беспилотник уничтожил российский танк

ВСУ опубликовали видео в своем Telegram-канале. Видно, как танк съезжает по склону. На следующем кадре показано, как танк беспилотник подбивает танк, в результате чего он взрывается.

"Еще один вражеский танк - готово", - сказано в описании.

Успешный удар был нанесен дешевым любительским беспилотником, которые Украина приспосабливает для уничтожения российской техники, сообщает Insider.

Любительский беспилотник может быть вооружен самодельными боеголовками и нанести серьезный ущерб дорогостоящим танкам и системам вооружения стоимостью в миллионы долларов.

"Все дело в стоимости. Они чрезвычайно рентабельны", - сказал эксперт по вооружениям.

Стоимость одного любительского дрона обычно составляет от 400 до 500 долларов, что примерно соответствует стоимости новой Playstation.