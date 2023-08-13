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Видео ⟩ Любительский украинский беспилотник уничтожил российский танк

rus.tvnet.lv
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Уничтожение российского танка
Уничтожение российского танка Фото: Ekrānuzņēmums no video

На видео российский танк Т-90 съезжает с небольшого склона, а затем уничтожается ударом украинского беспилотника, сообщает Insider.

ВСУ опубликовали видео в своем Telegram-канале. Видно, как танк съезжает по склону. На следующем кадре показано, как танк беспилотник подбивает танк, в результате чего он взрывается.

"Еще один вражеский танк - готово", - сказано в описании.

Успешный удар был нанесен дешевым любительским беспилотником, которые Украина приспосабливает для уничтожения российской техники, сообщает Insider. 

Любительский беспилотник может быть вооружен самодельными боеголовками и нанести серьезный ущерб дорогостоящим танкам и системам вооружения стоимостью в миллионы долларов.

"Все дело в стоимости. Они чрезвычайно рентабельны", - сказал эксперт по вооружениям.

Стоимость одного любительского дрона обычно составляет от 400 до 500 долларов, что примерно соответствует стоимости новой Playstation.

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