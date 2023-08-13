Украина обвинила РФ в "акте пиратства" в Черном море

"Целенаправленный обстрел и принудительный досмотр" судна Россией является

"безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств",

- заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Происшествие требует "четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества", подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 13 августа, около 6:40 в Черном море патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков" был обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в порт Измаил в Одесской области.

В результате радиопереговоров сухогруз остановился, и на него высадилась группа российских военнослужащих с вертолета Ка-29. После досмотра судно продолжило движение в порт Измаил.