Украина обвинила РФ в "акте пиратства" в Черном море

Власти Украины отреагировали на предупредительный огонь и принудительную остановку грузового корабля, следовавшего в Измаил.
"Целенаправленный обстрел и принудительный досмотр" судна Россией является
"безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств",
- заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Происшествие требует "четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества", подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что 13 августа, около 6:40 в Черном море патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков" был обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в порт Измаил в Одесской области.
В результате радиопереговоров сухогруз остановился, и на него высадилась группа российских военнослужащих с вертолета Ка-29. После досмотра судно продолжило движение в порт Измаил.
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