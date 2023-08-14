Пн, 14.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ночные удары по Одессе: ПВО Украины уничтожило 15 дронов и 8 "Калибров"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Последствия удара по Одессе. 14 августа 2023 года
Последствия удара по Одессе. 14 августа 2023 года Фото: Reuters/ScanPix

Российские войска в ночь на понедельник, 14 августа, снова атаковали Одессу и Одесскую область дронами и ракетами, сообщают украинские СМИ.

Всего было сбито 15 дронов и 8 "Калибров", отмечают местные власти.

"Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибров". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты", - заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, обломки ракет повредили общежитие в центре Одессы и супермаркет. На двух объектах произошел пожар, пострадали три сотрудника супермаркета, сообщает Русская служба ВВС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх