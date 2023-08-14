Ночные удары по Одессе: ПВО Украины уничтожило 15 дронов и 8 "Калибров"

Всего было сбито 15 дронов и 8 "Калибров", отмечают местные власти.

"Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибров". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты", - заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, обломки ракет повредили общежитие в центре Одессы и супермаркет. На двух объектах произошел пожар, пострадали три сотрудника супермаркета, сообщает Русская служба ВВС.