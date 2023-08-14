Двое подростков и их мать были вынуждены спасаться от разрушительных лесных пожаров на острове Мауи, входящем в Гавайский архипелаг, простояв пять часов по грудь в Тихом океане, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на американское издание Insider.
Видео ⟩ Двое парней с матерью были вынуждены спасаться от лесных пожаров на Гавайях, стоя в Тихом океане
19-летний Ноа Томкинсон и его 13-летний брат Майло со своей матерью решили покинуть дом в Лахайне, так как лесные пожары приближались слишком быстро.
Сначала семья пыталась сбежать на автомобиле, но затем решила сменить тактику, так как движению вперед мешали пробки. Они сразу поняли, что необходимо держаться вблизи воды, поскольку ситуация может стать совсем плохой.
In the #PacificOcean for 5 hours until they were rescued after the flames subsided.— Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) August 12, 2023
Here are some video clips from their experience (credit: Noah Tomkinson) & @CBSNewsColorado read their entire story by clicking here#Lahaina #Hawaiifire #Hawaii #Us #MauiStrongFund #Maui… pic.twitter.com/hbquKJRWN3
В итоге они решили зайти в океан, так как находиться на суше было слишком опасно. Однако в воде матери стало очень холодно, поэтому сыновья пытались согреть ее, крепко обняв.
"Если бы мы были разделены, то, скорее всего, мы бы не выжили", - вспоминает Ноа.
После инцидента парень начал сбор пожертвований в GoFundMe, чтобы семья могла получить необходимые средства для восстановления уничтоженного пожаром дома.
Напомним, на Гавайских островах уже несколько дней бушуют масштабные лесные пожары, погибли уже 93 человека.
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