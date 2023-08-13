Пожары на Гавайских островах: число погибших возросло до 93 человек, сгорел исторический город

Линия Фото: BBC

Генеральный прокурор штата Гавайи объявил, что намерен тщательно оценить, должным ли образом власти отреагировали на лесные пожары. После гибели значительного числа людей появляется все больше вопросов о том, насколько быстро чиновники предупредили местных жителей об опасности.

В пятницу некоторые жители Лахайны смогли вернуться в город после пожара.

На шоссе Хоноапилани — одном из немногих доступных маршрутов в Лахайну — выстроилась огромная очередь из автомобилей с усталыми людьми, которые везли с собой все необходимое — от еды, воды и топлива до подгузников и туалетной бумаги.

Однако уже через несколько часов дорога была снова закрыта для всех, кроме экстренных служб.

Брайан Агиран Фото: BBC

Один из местных жителей, 26-летний Брайан Агиран, оставался в Лахайне в самый тяжелый момент пожара. Он чудом спас свой дом, сумев потушить его при помощи больших ведер с водой. Но возвращаться в него он не хочет.

«Я закрываю глаза и вижу Армагеддон, — говорит он и добавляет, что теперь не может заснуть. — Теперь Лахайна изменилась навсегда».

Он, как и многие другие жители Мауи, опасается, что число погибших будет расти, возможно, значительно.

Западная часть острова Мауи, где расположена Лахайна, все еще остается без электричества и воды. В этом районе по-прежнему работают поисковые бригады, которые пытаются найти пострадавших.