В Польше задержаны двое россиян, распространявших материалы ЧВК "Вагнер"

"Обоим предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже, оба были арестованы", - сообщил в социальной сети X глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Более подробной информации о задержанных мужчинах он не раскрыл, сообщает AFP.

Недавно СМИ сообщали о том, что в Кракове появились наклейки, при помощи которых людей пытаются завербовать в ЧВК "Вагнер".

Полиция сообщила, что расследует эти случаи.

В Польше вебровка в армии других стран и частные военные компании запрещена, запрещено и служить в таких организациях. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

Как напоминает Русская служба ВВС, 23 июля президент Беларуси в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" просятся на запад "на экскурсию в Варшаву", чем "стали его напрягать".

Через неделю Лукашенко объявил, что это была шутка, но потом добавил, обращаясь, вероятно, к восточноевропейским лидерам: "Пусть молятся, что мы держим их (вагнеровцев), еще как-то обеспечиваем".