В Кракове появились наклейки ЧВК "Вагнер" с призывом вступать в группу

Полиция Польши проводит расследование, откуда в Кракове появились наклейки, с приглашением вступить в ЧВК "Вагнер".
Местная полиция сообщила, что жители нескольких районов Кракова, который находится на юге Польши, заметили наклейки формата A5.
На наклейках изображен логотип ЧВК "Вагнер" с надписью "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам" на английском языке. По данным полиции, QR-код на наклейке ведет на русскоязычный сайт.
"Мы не знаем, является ли кампания с наклейками шуткой или происходит что-то более серьезное", - заявила пресс-секретарь краковской полиции.
Она подтвердила, что прокуратура проинформирована о происшествии и полиция пытается установить виновных.
В Польше вербовка в иностранные армии и наемнические группы, а также служба в таких организациях запрещены законом. За такое нарушение может грозить до пяти лет лишения свободы.
Беспокойство в Польше усилилось после того, как группа "Вагнер" разбила лагерь в Беларуси, где наемникам разрешили остаться после неудавшейся попытки государственного переворота в России.
Лукашенко заявил, что белорусскую армию обучают бойцы "Вагнер".
Wagner recruiting in Krakow?— Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) August 12, 2023
The cryptic Wagner recruitment announcements were found in several cities in #Poland.
Police has started investigation and it is seen as probable provocation.https://t.co/fWLgIUe9ql pic.twitter.com/DCzLctKB2d
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