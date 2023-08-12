В Кракове появились наклейки ЧВК "Вагнер" с призывом вступать в группу

Местная полиция сообщила, что жители нескольких районов Кракова, который находится на юге Польши, заметили наклейки формата A5.

На наклейках изображен логотип ЧВК "Вагнер" с надписью "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам" на английском языке. По данным полиции, QR-код на наклейке ведет на русскоязычный сайт.

"Мы не знаем, является ли кампания с наклейками шуткой или происходит что-то более серьезное", - заявила пресс-секретарь краковской полиции.

Она подтвердила, что прокуратура проинформирована о происшествии и полиция пытается установить виновных.

В Польше вербовка в иностранные армии и наемнические группы, а также служба в таких организациях запрещены законом. За такое нарушение может грозить до пяти лет лишения свободы.

Беспокойство в Польше усилилось после того, как группа "Вагнер" разбила лагерь в Беларуси, где наемникам разрешили остаться после неудавшейся попытки государственного переворота в России.

Лукашенко заявил, что белорусскую армию обучают бойцы "Вагнер".

Wagner recruiting in Krakow?

The cryptic Wagner recruitment announcements were found in several cities in #Poland.

Police has started investigation and it is seen as probable provocation.https://t.co/fWLgIUe9ql pic.twitter.com/DCzLctKB2d — Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) August 12, 2023