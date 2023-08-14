"Кошка тоже будет драться за своего котенка". Почему маньякам помогают их родственники

Вероятно, Ческидова могла предположить, как окружающие отреагируют на то, что девушка сына живет у него на привязи, поэтому не знакомила ее ни с кем и не говорила людям каких-то вещей, говорит психолог: "Но у меня сложилось впечатление, что она сама для себя придумала картинку, что девочка довольна, что девочке даже повезло, потому что она из неблагополучной семьи и они ее типа подобрали. Что сын — хороший человек, что она сама никуда не хочет выходить".

Валентина Ческидова из тех женщин, у кого очень искаженное представление о человеке, с которым они живут, — о своем ребенке, продолжает Смоленская. "Она обожает своего сына, выдумывает его светлый образ с детства. Он всегда замечательный, слабенький, которого надо понять и которому надо помочь. Она не видит сына тем человеком, кем он есть, и что бы он ни делал, ее представление о нем не меняется. Это как будто только подкрепляет ее видение, что он слабый и особенный. И даже социальную изолированность сына она видит не как проблему, а как фичу: не гуляет с плохими компаниями, не пьет, не курит, скромный, дома сидит, дурью не мается".