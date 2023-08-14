Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ракет: в регионе близятся учения США и Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал усилить подготовку к возможной войне на военном совещании на прошлой неделе. ​Тем временем Южная Корея и США готовятся к совместным военным учениям Ulchi Freedom Shield (UFS), запланированным на 21-31 августа. Северная Корея рассматривает UFS, как и другие подобные учения, как репетиции для вторжения.

Ким в пятницу и субботу посетил заводы по производству тактических ракет, реактивных снарядов и бронетехники, сообщило северокорейское информационное агентство KCNA. Во время посещения завода по производству тактических ракет северокорейский лидер выразил удовлетворение тем, что завод "довел до совершенства научно-технические вопросы, возникающие в производстве" и продолжил модернизацию оружия.

"Он поставил важную цель резко увеличить существующие мощности по производству ракет" и подчеркнул роль завода в ускорении подготовки к войне, сообщает KCNA. Ким также лично водил броневик, сообщают СМИ.

Северокорейские вооруженные силы должны быть подавляющей военной силой и быть полностью готовыми к любой войне в любое время, сказал Ким, добавив, что они "обязательно должны уничтожить врага, если он начнет атаку", сообщает KCNA.