"Нерешительный премьер, нерешительный политик": политолог о "наследии" Кариньша

Говоря о кандидатуре нового премьер-министра, Икстенc сказал, что сначала следует уточнить, будет ли это представитель "Нового Единства" (НЕ) или другой партии. По словам политолога, было бы "интересно попробовать кого-то еще" вне НЕ. А именно он очень хотел бы посмотреть, согласится ли на "такое упражнение" Пиленс.

НЕ по-прежнему считает себя эпицентром политической жизни, поэтому сейчас с партией может быть сложно вести переговоры о формировании нового правительства без партийного премьера, считает политолог. Для этого должно пройти время, и возможность формирования коалиции без НЕ должна быть реальной, хотя небольшая вероятность правительства без НЕ также существует.

По словам Икстенса, достаточно много воспоминаний о Кариньше в качестве премьер-министра будет связано с пандемией Covid-19, и вряд ли эти воспоминания будут положительными, как и нынешние "мучения" власти. Кариньш заявил, что тонко справлялся с разного рода кризисами, и, похоже, он считает, что это не было оценено по достоинству, указал политолог. Однако антикризисное управление оставило впечатление небрежности, поэтому Икстенс считает, что Кариньша, скорее, запомнят как нерешительного премьера, нерешительного политика, что лично для него может стать большой проблемой.

Икстенс отметил, что за то время, пока Кариньш руководил правительством, стране был нанесен ущерб, что видно по различным показателям развития.

Как сообщалось, в понедельник, 14 августа, Кришьянис Кариньш объявил об уходе с поста премьер-министра. Политик также заявил, что больше не будет претендовать на эту должность. Кариньш впервые стал премьером 23 января 2019 года, занимал эту должность на протяжении всего созыва 13-го Сейма, а также был переизбран на нее в 14-м Сейме. Дольше кресло премьера в независимой Латвии занимал лишь Валдис Домбровскис (НЕ).