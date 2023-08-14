Главу Минблага Силиню в кулуарах оценивают как реального кандидата на пост премьера от НЕ

При этом в политическом закулисье подчеркивают, что впереди у "Нового Единства" еще внутренняя дискуссия, в ходе которой вопрос о кандидате на пост премьер-министра должен быть обсужден среди членов партийного альянса.

На данный момент окончательного решения у "Нового Единства" нет, и до того, как участники выступят со своими мнениями, нет гарантий по выдвижению конкретного претендента. Также отмечается, что как среди министров "Нового Единства", так и депутатов Сейма от этого партийного блока есть несколько профессионалов, которые соответствуют критериям, выдвигаемым для должности главы правительства.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник, 14 августа, объявил о своей отставке. На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

"Новое Единство" определится со своей кандидатурой на пост премьер-министра в среду, 16 августа. Сам Кариньш на этот пост претендовать не будет.

Согласно Конституции, кандидат на пост премьер-министра номинируется президентом.

В настоящее время ядром будущей коалиции и нового правительства обозначились НЕ, Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные".