Смертельный обед: австралийка накормила гостей стейком; трое скончались

Блюдо из говядины и грибов, приготовленное жительницей Австралии, вызвало смерть трех ее родственников. Состояние четвертого отравившегося оценивается как критическое. Женщина сообщила полиции, что это был несчастный случай, сообщает BBC.
По сообщениям местных СМИ, Эрин Паттерсон, которой не было предъявлено обвинение, подала заявление в полицию об инциденте. Полиция считает, что жертвы употребили в пищу ядовитые грибы, что может привести к летальному исходу.
Паттерсон утверждала, что использовала для приготовления стейка Веллингтон несколько сушеных грибов, но не знала, что они ядовиты. "Теперь я с ужасом думаю, что эти грибы могли способствовать болезни, от которой страдали мои близкие, - сказала 48-летняя женщина. - Я хочу подчеркнуть, что у меня не было абсолютно никаких причин причинять боль этим людям, которых я любила".
Заявление женщины в полицию не было обнародовано, но в понедельник об этом сообщили австралийские СМИ. Роковой обед произошел 29 июля в доме Паттерсон в небольшом городке Леонгат, штат Виктория. Через несколько часов после трапезы всем четверым гостям стало плохо из-за, как они посчитали, тяжелого пищевого отравления.
Через несколько дней 66-летняя Хизер, 70-летняя Гейл и 70-летний Дон были мертвы. 68-летний Иэн все еще борется за свою жизнь в больнице Мельбурна в ожидании трансплантации печени.
После смерти гостей Паттерсон была названа подозреваемой, т.к. она и ее дети не пострадали от еды. При этом австралийская полиция заявила, что женщина может быть совершенно невиновна.
В своем заявлении в понедельник Паттерсон повторна подчеркнула свою невиновность и сказала, что сама была госпитализирована после еды 31 июля из-за болей в животе. По словам Паттерсон, ее дети, которых не было на роковом обеде, на следующий день съели остатки стейка Веллингтон, однако не стали есть грибы, потому что они им не нравятся.
Паттерсон сказала, что смесь сушеных грибов, используемая для приготовления блюда, была куплена несколько месяцев назад в азиатском продуктовом магазине в Мельбурне.
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