Смертельный обед: австралийка накормила гостей стейком; трое скончались

По сообщениям местных СМИ, Эрин Паттерсон, которой не было предъявлено обвинение, подала заявление в полицию об инциденте. Полиция считает, что жертвы употребили в пищу ядовитые грибы, что может привести к летальному исходу.

Паттерсон утверждала, что использовала для приготовления стейка Веллингтон несколько сушеных грибов, но не знала, что они ядовиты. "Теперь я с ужасом думаю, что эти грибы могли способствовать болезни, от которой страдали мои близкие, - сказала 48-летняя женщина. - Я хочу подчеркнуть, что у меня не было абсолютно никаких причин причинять боль этим людям, которых я любила".

Заявление женщины в полицию не было обнародовано, но в понедельник об этом сообщили австралийские СМИ. Роковой обед произошел 29 июля в доме Паттерсон в небольшом городке Леонгат, штат Виктория. Через несколько часов после трапезы всем четверым гостям стало плохо из-за, как они посчитали, тяжелого пищевого отравления.