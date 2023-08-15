VDD констатировала отдельные призывы присоединиться к ЧВК "Вагнер"

Более подробных комментариев в службе не предоставили, однако подтвердили, что до сих пор VDD в публичном пространстве Латвии наклейки и другие пропагандистские материалы ЧВК "Вагнер" констатированы не были.

VDD напоминает, что согласно закону о национальной безопасности, гражданам и негражданам Латвии запрещено служить в вооруженных силах или военной организации иностранного государства, представляющего опасность для национальной безопасности Латвии.

Согласно Уголовному закону, за нарушение этого запрета грозит уголовная ответственность и лишение свободы на сорк до четырех лет.

Кроме того, согласно Уголовному закону, граждане, неграждане Латвии и иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Латвии, несут уголовную ответственность за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, который направлен против территориальной целостности или политической независимости государства или иным образом противоречит международному праву, имеющему обязательную силу для Латвии.

За совершение такого преступление грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Служба государственной безопасности призывает жителей, заметивших такие пропагандистские материалы или другие попытки вербовать на территории Латвии жителей для службы в ЧВК "Вагнер", незамедлительно информировать VDD, предоставив по возможности наиболее детальную информацию, желательны также фото и видео произошедшего.

С VDD можно связаться в любое время суток, написав на info@vdd.gov.lv или позвонив по номеру 67208964.

Напомним, ранее в Польше были задержаны двое граждан России, которые распространяли материалы пропаганды ЧВКА "Вагнер" в Варшаве и Кракове.

Недавно СМИ сообщали, что в Кракове появились наклейки, при помощи которых людей пытаются вербовать в ЧВК "Вагнер".