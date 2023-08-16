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"Я боюсь за своих детей". 10 вопросов Татьяне Лазаревой

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева Фото: Anastasiia Lepikhova

Многие помнят Татьяну Лазареву как лицо телеканала СТС, а кто-то знает её ещё со времён игры в КВН. Сегодня бывшая телеведущая занимается общественной деятельностью, является автором YouTube-канала "Лазарева тут" и, как и многие порядочные россияне, признана в собственной стране иностранным агентом.

RUS TVNET попросил Татьяну Лазареву закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Для меня всегда примером для подражания была… Людмила Гурченко.

2. Лучше всего я готовлю... баранью лопатку.

3. По-моему, очень глупо... не задумываться о себе и о смысле своей жизни.

4. В последний раз я громко смеялась… вчера, с дочерью и подружкой.

5. Я не умею… прятать свои эмоции.

6. Быть иностранным агентом - это… носить унизительное клеймо собственной страны.

7. Мир стал бы гораздо лучше, если бы… люди не боялись своего будущего.

8. В детстве я обожала... кривляться и изображать из себя разное, мечтать, гулять в лесу, веселиться и наблюдать за жизнью во все глаза.

9. Мы поладим, если… вы дадите мне право на мое мнение и на мои чувства.

10. Я боюсь... за своих детей.

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