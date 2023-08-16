"Я боюсь за своих детей". 10 вопросов Татьяне Лазаревой

Многие помнят Татьяну Лазареву как лицо телеканала СТС, а кто-то знает её ещё со времён игры в КВН. Сегодня бывшая телеведущая занимается общественной деятельностью, является автором YouTube-канала "Лазарева тут" и, как и многие порядочные россияне, признана в собственной стране иностранным агентом.
RUS TVNET попросил Татьяну Лазареву закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Для меня всегда примером для подражания была… Людмила Гурченко.
2. Лучше всего я готовлю... баранью лопатку.
3. По-моему, очень глупо... не задумываться о себе и о смысле своей жизни.
4. В последний раз я громко смеялась… вчера, с дочерью и подружкой.
5. Я не умею… прятать свои эмоции.
6. Быть иностранным агентом - это… носить унизительное клеймо собственной страны.
7. Мир стал бы гораздо лучше, если бы… люди не боялись своего будущего.
8. В детстве я обожала... кривляться и изображать из себя разное, мечтать, гулять в лесу, веселиться и наблюдать за жизнью во все глаза.
9. Мы поладим, если… вы дадите мне право на мое мнение и на мои чувства.
10. Я боюсь... за своих детей.
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