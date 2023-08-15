"Новое Единство" назовет своего кандидата на пост премьера в среду вечером

Представитель партии Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что в среду на заседании думы "Единства" и общем собрании партии будет принято решение по кандидатуре на должность премьер-министра.

Ожидается, что решение будет оглашено на пресс-конференции в среду в 18:30 в офисе "Единства" на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 12-3.

В связи с предстоящим решением председатель думы "Единства" Хосам Абу Мери в качестве важных ценностей партии подчеркивает "честную, ответственную и грамотную политику".

Уже сообщалось, что в кулуарах потенциальным кандидатом на пост премьер-министра была названа министр благосостояния Эвика Силиня.

Обычно после консультаций с политиками президент в соответствии с Конституцией выдвигает кандидатуру премьер-министра.