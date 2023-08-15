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"Новое Единство" назовет своего кандидата на пост премьера в среду вечером

rus.tvnet.lv/LETA
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"Новое Единство". Иллюстративное фото.
"Новое Единство". Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

"Новое Единство" планирует принять решение и объявить своего кандидата на пост премьер-министра в среду, 16 августа.

Представитель партии Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что в среду на заседании думы "Единства" и общем собрании партии будет принято решение по кандидатуре на должность премьер-министра.

Ожидается, что решение будет оглашено на пресс-конференции в среду в 18:30 в офисе "Единства" на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 12-3.

В связи с предстоящим решением председатель думы "Единства" Хосам Абу Мери в качестве важных ценностей партии подчеркивает "честную, ответственную и грамотную политику".

Уже сообщалось, что в кулуарах потенциальным кандидатом на пост премьер-министра была названа министр благосостояния Эвика Силиня.

Обычно после консультаций с политиками президент в соответствии с Конституцией выдвигает кандидатуру премьер-министра.

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