Министр финансов: новое правительство нужно образовать до 15 сентября

Правительство должно представить в Сейм бюджет на 2024 год до 15 октября, поэтому у партий есть временная рамка для формирования следующего правительства.

По мнению Ашераденса, это "вполне реалистичный" срок, поскольку все лето партии посвятили политическим дискуссиям о предстоящей работе. Переговоры велись во всех форматах, серьезных заминок быть не должно. По словам министра финансов, в тот момент, когда будет ясность с контурами коалиции, разработка декларации должна пройти достаточно гладко.

По словам Ашераденса, с четверга, когда премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подаст заявление об отставке, инициатива перейдет в руки президента Эдгара Ринкевича, а дальше будет зависеть, как президент организует этот процесс.

По словам министра юстиции Инесе Либини-Эгнере, Конституция предусматривает, что президент приглашает конкретного человека для формирования правительства, а затем, согласно закону, парламент может достаточно быстро утвердить нового премьер-министра. Как отметил министр, в настоящее время в Сейме каникулы, но 4 сентября парламент возобновляет свою работу и может утвердить правительство.