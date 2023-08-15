"Противно": Ryanair заставил пожилую пару платить 162 евро за распечатку билетов

80-летний Питер Джефф и его 79-летняя жена Рут изданию The Telegraph сообщили, что авиакомпания заставила их заплатить большую сумму после того, как они поняли, что ошибочно зарегистрировались на свой полет домой.

В пятницу, 11 августа, они отправились из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт Бержерак, во Франции.

"Сайт был очень сложным, они пытаются предложить мне всякие вещи. Я не поняла, как зарегистрировалась на полет", - рассказывает Рут.

Поскольку у пары не было цифровых билетов, им пришлось регистрироваться в аэропорту.

"В аэропорту я пыталась получить свой билет, но мне сказали, что регистрация закончилась, и поэтому надо идти к регистрационному прилавку. Там мне сказали, что распечатка билета для каждого пассажира будет стоить 55 фунтов (63 евро). Это мне показалось отвратительным, но у меня не было выбора, надо было платить", - вспоминает Рут.

Представители авиакомпании подтвердили, что сумма определена правильно и решение принято в соответствии с условиями авиакомпании. Представитель Ryanair отметил, что перед полетом 11 августа необходимо было зарегистрироваться в сети за день до того, что они не успели сделать. Оба напоминания были отправлены на электронную почту.