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Тяжелая авария в Таллинне: трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

rus.postimees.ee
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Во вторник утром в столичном районе Нымме произошла серьезная авария, в результате которой перекрыли движение в обоих направлениях.

Сегодня около 8 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на бульваре Вабадузе в Таллинне. По предварительной информации, произошло цепное столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали шесть человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель полиции.

Сотрудник патрульной полиции Ляэне-Харьюского отделения полиции Магнус Муйдик сообщил, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигавшегося в сторону города, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, ехавшим в сторону Лаагри.

"В результате аварии пострадали шесть человек, пятеро пострадавших были доставлены медиками в больницу, трое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии", - сказал Муйдик, добавив, что в настоящее время устанавливаются как точные обстоятельства аварии, так и трезвость водителей.

Движение на месте аварии было длительное время нарушено.

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