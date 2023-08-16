Оппозиция Рижской думы хочет снять с должности вице-мэра Озолу

По неофициальной информации, имеющейся у Латвийского телевидения, оппозиция Рижской думы может потребовать отстранения Линды Озолы (депутатский блок "Код для Риги") от должности вице-мэра, пишет Lsm.lv.
В четверг, 17 августа, в Рижской думе состоятся выборы нового мэра столицы. Хотя возможный кандидат в мэры пока официально не объявлен, новая коалиция может выдвинуть кандидатуру нынешнего вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").
Если Кирсис станет мэром, то число вице-мэров в Рижской думе может быть сокращено. Предыдущая думская коалиция во главе с мэром Мартиньшем Стакисом ("За/Прогрессивные") ввела должности трех вице-мэров, которые занимали представители "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) и "Кода для Риги".
Не исключено, что избрание Кирсиса мэром может привести к упразднению его прежней должности вице-мэра, а Озола и еще один вице-мэр Эдвард Ратниекс (НО/ЛОР) сохранят свои посты, но сейчас появилась неофициальная информация о том, что оппозиция в ближайшее время может потребовать отставки вице-мэра Озолы, которая также возглавляет комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. За отставку Озолы может выступить и партия "Честь служить Риге".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!