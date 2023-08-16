Оппозиция Рижской думы хочет снять с должности вице-мэра Озолу

Если Кирсис станет мэром, то число вице-мэров в Рижской думе может быть сокращено. Предыдущая думская коалиция во главе с мэром Мартиньшем Стакисом ("За/Прогрессивные") ввела должности трех вице-мэров, которые занимали представители "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) и "Кода для Риги".

Не исключено, что избрание Кирсиса мэром может привести к упразднению его прежней должности вице-мэра, а Озола и еще один вице-мэр Эдвард Ратниекс (НО/ЛОР) сохранят свои посты, но сейчас появилась неофициальная информация о том, что оппозиция в ближайшее время может потребовать отставки вице-мэра Озолы, которая также возглавляет комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. За отставку Озолы может выступить и партия "Честь служить Риге".