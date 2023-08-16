Прогноз погоды на окончание недели: ливни и грозы вернутся

Во второй половине недели в Латвии ожидается теплая и влажная погода со слабым ветром и кратковременными дождями, местами возможны грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит от +21 до +30 градусов, в Латгале - до +32 градусов. Самая сильная жара ожидается в основном на юге страны, а прохладнее всего будет на побережье и под дождевыми облаками.
Обширных осадков не ожидается, но местами могут образоваться дождевые и грозовые облака, ночью возможна гроза. Локально не исключены сильные ливни с кратковременным затоплением низких мест. Град и сильные порывы ветра также возможны лишь в отдельных регионах.
Галерея: Ливень в центре Риги
Ночью температура воздуха на большей части территории страны не опустится ниже +15...+20 градусов.
С 22 августа ожидается значительное понижение температуры, в конце месяца все сильнее будет ощущаться приближение осени.
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