Центральный банк России рассматривает возможность возвращения к строгим мерам контроля за движением капитала, чтобы остановить падение стоимости рубля. На состоявшемся во вторник, 15 августа, заседании совета директоров ЦБ обсуждался комплекс обязательных мер для экспортеров, который будет означать фактическую конфискацию иностранной валюты для компаний, сообщает Bloomberg.
Рубль продолжает падение: Центробанк РФ готов к все более радикальным мерам
По некоторым данным, новых решений принято не было, но на этой неделе ЦБ проведет еще одно заседание. Указано, что ЦБ хочет заставить компании-экспортеры в принудительном порядке перечислять до 90% доходов, полученных в иностранной валюте, государству. Об этом шла речь в понедельник на совещании с руководством ЦБ, представителями правительства и крупнейших экспортеров.
Источники агентства "Интерфакс" говорят, что экспортеров просят добровольно увеличить продажу валюты ЦБ. Если эффекта не будет, добровольная продажа в конце этой недели станет обязательной. Кроме того, правительство России планирует контролировать валютные резервы компаний за рубежом.
Обязанность продавать валюту, которую бизнес получает за продажу товаров за границу, была установлена правительством РФ в первые дни войны. 28 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий компании продавать 80% валютной выручки Центробанку России. Позже эту часть сократили до 50%, но срок увеличили с 60 до 120 дней. В июне прошлого года это условие было вообще отменено.
Стремительная девальвация рубля, сделавшая российскую валюту одной из самых слабых в мире, вновь заставила ЦБ задуматься о необходимости таких мер.
Во вторник ЦБ России повысил ключевую процентную ставку с 8,5% до 12% годовых. Курс рубля это не спасло - до этого решения доллар стоил 96 рублей, а потом упал до 99,19 рубля, а евро вырос со 104 рубля до 108,54 рубля.
Эксперты отмечают, что необходимые дополнительные административные меры, вроде фактической конфискации валютных резервов у экспортеров, дадут эффект только через пару месяцев. Однако введение контроля за движением капитала также имеет свои риски - под удар могут быть поставлены цепочки поставок, которые Россия пыталась выстроить для обхода санкций.
Идея также противоречит подписанному Путиным приказу, разрешающему экспортерам не продавать иностранную валюту ЦБ, если бизнес ведется в рамках международных договоров. Например, поставки "Газпрома" и "Роснефти" в Китай.
Другая проблема - около 40% экспортной выручки приходится на рубли. Следовательно, если экспортерам придется продать большую часть своих валютных резервов, это будет иметь негативные последствия для экономики в целом.
Бывший зампред ЦБ России Сергей Алексашенко считает, что ЦБ проводит панические меры, хотя еще неделю назад подчеркивалось, что никаких опасений по поводу финансовой стабильности не было.
В долгосрочной перспективе рублю может помочь контроль за движением капитала, а в будущем могут быть введены ограничения на вывоз иностранной валюты.
По данным Центробанка РФ, крупнейшие экспортеры в июле продали на бирже около семи миллиардов долларов, что является наименьшей суммой с начала войны.
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