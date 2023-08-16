Рубль продолжает падение: Центробанк РФ готов к все более радикальным мерам

Во вторник ЦБ России повысил ключевую процентную ставку с 8,5% до 12% годовых. Курс рубля это не спасло - до этого решения доллар стоил 96 рублей, а потом упал до 99,19 рубля, а евро вырос со 104 рубля до 108,54 рубля.

Эксперты отмечают, что необходимые дополнительные административные меры, вроде фактической конфискации валютных резервов у экспортеров, дадут эффект только через пару месяцев. Однако введение контроля за движением капитала также имеет свои риски - под удар могут быть поставлены цепочки поставок, которые Россия пыталась выстроить для обхода санкций.

Идея также противоречит подписанному Путиным приказу, разрешающему экспортерам не продавать иностранную валюту ЦБ, если бизнес ведется в рамках международных договоров. Например, поставки "Газпрома" и "Роснефти" в Китай.

Другая проблема - около 40% экспортной выручки приходится на рубли. Следовательно, если экспортерам придется продать большую часть своих валютных резервов, это будет иметь негативные последствия для экономики в целом.

Бывший зампред ЦБ России Сергей Алексашенко считает, что ЦБ проводит панические меры, хотя еще неделю назад подчеркивалось, что никаких опасений по поводу финансовой стабильности не было.

В долгосрочной перспективе рублю может помочь контроль за движением капитала, а в будущем могут быть введены ограничения на вывоз иностранной валюты.

По данным Центробанка РФ, крупнейшие экспортеры в июле продали на бирже около семи миллиардов долларов, что является наименьшей суммой с начала войны.