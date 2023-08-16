Бывшие украинские военнопленные рассказали о пытках в российском СИЗО

Би-би-си не удалось провести независимую проверку этих заявлений, однако детали этих сообщений были переданы правозащитным группам. Их также подтвердили другие бывшие заключенные.

Управление Верховного комиссара ООН сообщило, что в его распоряжении имеются аналогичные свидетельства, но что при этом представителям организации не было позволено посетить российские места заключения, где содержат украинских военнопленных.

Российское правительство не разрешило никаким внешним организациям, включая Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста, посетить этот изолятор, который до войны использовался исключительно для содержания российских заключенных.

По рассказам, некоторых сотрудников, похоже, вдохновили кремлевские лозунги о «денацификации». Охранники проявляли особый интерес ко всему, что можно было истолковать как «нацистское», например, татуировки, скрыть которые было практически невозможно.

По словам заключенных, особое внимание охраны привлекали татуировки с националистическими символами, например, флагом Украины, но и любые другие могли доставить своему обладателю немало неприятностей.

Украинская организация «Медийная инициатива за права человека» зафиксировала по меньшей мере три случая смерти заключенных в таганрогской тюрьме, по всей видимости, из-за пыток, отсутствия питания и медицинского обслуживания. Представитель организации Мария Клымык заявила, что это «одно из худших мест содержания украинских заключенных в России».