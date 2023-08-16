Таварс: Вероятно, Силиню выдвинет на должность премьер-министра и Ринкевич

В настоящее время нет никаких указаний на то, что на пост премьер-министра может быть выдвинут другой политик.

В случае, если Ринкевич доверит Силине формирование нового правительства, ОС выслушает предложение Силини, каковы ее цели на краткосрочную и долгосрочную перспективу, сказал Таварс.

Он особо подчеркнул повышение уровня благосостояния нации до среднего уровня ЕС за пять лет, развитие национальной экономики, внутреннюю и внешнюю безопасность, образование, защиту человека, региональное развитие.

По словам Таварса, если цели и приоритеты совпадут, у ОС, вероятно, не будет проблем с работой в правительстве во главе с Силиней. При этом Таварс подчеркнул, что в первую очередь будут проведены переговоры и консультации с президентом, переговоры с нынешними партнерами по коалиции - "Новым Единством" и Национальным объединением, а также с другими избранными в Сейм партиями, чтобы иметь возможность договариваться о конструктивной и содержательной работе независимо от позиции или оппозиции.

Уже сообщалось, что сегодня, 16 августа, на общем собрании "Нового Единства" и на заседании думы "Единства" принято решение выдвинуть министра благосостояния Эвику Силиню кандидатом на должность премьер-министра.