В четверг станет прохладнее, в некоторых регионах сохранится жаркая погода

Облачность будет небольшой и непостоянной, ночью и ранним утром местами ожидается туман. Местами возможны кратковременные дожди с грозами, вероятность осадков увеличится во второй половине дня в восточных регионах страны.

Ветер в основном слабый. Минимальная температура воздуха в конце ночи составит от +13 градусов в некоторых районах Курземе до +21 градуса в Латгале. Максимальная температура днем составит от +21 градуса местами на побережье до +32 градусов в Латгале.

В ближайшие сутки в Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +19 градусов, днем повысится до +24 градусов, на побережье до +21 градуса.