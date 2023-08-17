В Германии разрешат курить "траву". Но не всем и не везде

Что скажут местные власти?

Чтобы такие клубы не расплодились в Германии, как грибы после дождя, властям федеральных земель поручается установить над ними строгий контроль и ограничить выдачу соответствующих разрешений. В качестве ориентировочной величины назван максимум один клуб на 6000 местного населения.

Учитывая, однако, тот факт, что правительства некоторых федеральных земель выступают против какой бы то ни было легализации каннабиса, можно ожидать, что, например, в Баварии местные власти будут в этом отношении особенно придирчивыми и медлительными.

Наркотики и закон

Сохраняются и наказания за злоупотребления. Тюремное наказание сроком до трех лет или денежные штрафы грозят тем, у кого обнаружат более 25 граммов марихуаны или более трех кустов конопли в саду. В особо тяжелых случаях, если будет доказан факт торговли "излишками" наркотика, могут посадить и на пять лет.

Вместе с тем лица, осужденные в прошлом за деяния, которые по новому закону не будут считаться преступлением, могут рассчитывать на реабилитацию и исключение их судимости из центрального уголовного регистра Германии.

"Наслаждение" откладывается