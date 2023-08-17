Кирсис: нет оснований не доверять коллегам в новой коалиции Рижской думы

По его словам, переговоры с коллегами по новой коалиции велись долгое время, искались компромиссы и достигались договоренности, поэтому в настоящее время нет оснований не доверять тем, кто подтвердил свою поддержку Кирсису.

Более того, новые партнеры гораздо больше заинтересованы в работе, потому что с прежними партнерами долгие переговоры не принесли результатов.

Кирсису не ясно, что именно произошло с лидером предыдущей коалиции и фракцией, но он не теряет надежды когда-нибудь это понять.

Как сообщалось, сегодня состоятся выборы нового мэра Риги.