Новым худруком Русского театра Эстонии станет латвийский режиссер Дмитрий Петренко

Русский театр Эстонии подвел итоги конкурса на пост художественного руководителя театра - в среду по итогам конкурса стало известно, что новым худруком станет главный режиссер Лиепайского театра Дмитрий Петренко.
На конкурс, объявленный весной этого года, было подано в общей сложности 15 заявлений. Некоторые из них не рассматривались, поскольку не соответствовали условиям проведения конкурса в части наличия нужных документов. После изучения и обсуждения презентаций всех претендентов, комиссия лично встретилась с пятью кандидатами и остановила свой выбор на молодом и перспективном режиссере Дмитрии Петренко.
В состав комиссии входили: директор театра Светлана Янчек, актриса Русского театра Алина Кармазина, заведующий музыкальной частью театра, композитор Александр Жеделев, руководитель отдела искусств министерства культуры ЭР Катре Вяли и член Совета Русского театра и советник по театрам министерства культуры Лаур Кауниссаре.
Избранный новый худрук Русского театра вступит в свои обязанности 14 сентября этого года, в настоящее время он работает в Латвии в Лиепайском театре главным режиссером. Дмитрий Петренко родился и вырос в Латвии, где получил, в том числе и театральное образование. На его счету боле 30 постановок в различных театрах Латвии, несколько профессиональных Премий за постановки и специальная премия жюри 2021 года за «формирование репертуара и работу с актерами» в лиепайском театре, для которого Дмитрий Петренко подготовил и выпустил актерский курс.
Знание реалий Балтийского региона, понимание требований, которые предъявляет время к театру, и, в частности, к Русскому театру, успешный опыт руководства труппой и педагогическая практика – вот основные аргументы для комиссии в пользу сделанного выбора.
В отличие от конкурсов предыдущих лет при выборе нового художественного руководителя, для комиссии решающим оказался и тот факт, что Дмитрий Петренко уже знаком с труппой и коллективом. Весной этого года он поставил спектакль на малой сцене "На привязи" по пьесе финского драматурга Тумаса Янссона. Работа была успешной, режиссер сумел завоевать уважением в коллективе.
Дмитрий Петренко представил интересный план развития театра и четкое видение будущего, о чем уже на следующей неделе расскажет на сборе коллектива Русского театра.
Комиссия посчитала, что Дмитрий Петренко именно тот человек, чья молодая энергия и имеющийся опыт, а также уже состоявшееся знакомство с коллективом даст новый позитивный импульс развитию Русского театра.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!