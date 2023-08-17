Новым худруком Русского театра Эстонии станет латвийский режиссер Дмитрий Петренко

На конкурс, объявленный весной этого года, было подано в общей сложности 15 заявлений. Некоторые из них не рассматривались, поскольку не соответствовали условиям проведения конкурса в части наличия нужных документов. После изучения и обсуждения презентаций всех претендентов, комиссия лично встретилась с пятью кандидатами и остановила свой выбор на молодом и перспективном режиссере Дмитрии Петренко.

Избранный новый худрук Русского театра вступит в свои обязанности 14 сентября этого года, в настоящее время он работает в Латвии в Лиепайском театре главным режиссером. Дмитрий Петренко родился и вырос в Латвии, где получил, в том числе и театральное образование. На его счету боле 30 постановок в различных театрах Латвии, несколько профессиональных Премий за постановки и специальная премия жюри 2021 года за «формирование репертуара и работу с актерами» в лиепайском театре, для которого Дмитрий Петренко подготовил и выпустил актерский курс.