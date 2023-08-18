Два отца лучше, чем ни одного: дочь Сипениеце-Гаваре о разводе родителей и отчиме

Ее старшая дочь Гриета родилась от предыдущего брака с Айваром Вилипсоном. Несмотря на разногласия между ними, Байба хотела, чтобы у ее дочери были близкие отношения с отцом.

"Все взрослые должны понимать одно: ваши отношения - это ваши отношения, а у ребенка совсем другие отношения с родителями. Мухи отдельно, котлеты отдельно - дети не виноваты в вашей неудавшейся совместной жизни".

Гриета признается, что поначалу было сложно привыкнуть к новому порядку жизни, но она благодарна матери за то, что отец никуда не исчез из ее жизни и он рядом с ней.

"Я росла параллельно и с папой, он всегда был в моей жизни, и с отчимом Гатисом. Я ничего не делила. Сначала было трудно привыкнуть к тому, что в моей жизни появился мужчина, который не мой биологический отец".

Гриета отмечает, что у нее сложились очень уважительные и теплые отношения с Гатисом. "Два отца лучше, чем ни одного", - подытоживает она с улыбкой.

Напомним, Байба Сипениеце-Гаваре замужем за Гатисом Гаварсом уже более 15 лет.

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