В воздушное пространство Эстонии залетели сразу три российских самолета

Авиационные власти Эстонии ситуацию пока не прокомментировали.



Судя по доступным данным метеорологов минувшей ночью, как и вчера днем, так и сегодня погода над Балтикой солнечная. О грозах не сообщалось. Однако профильный Telegram-канал "Авиаторщина" сообщает, что гроза была над морем в том единственном коридоре по которому обычно пролетают российские самолеты. Но в сообщении фанатов авиации фигурируют только два самолета.



"Этой ночью грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролёта в Калининград над нейтральными водами Финского залива. Он помешал сразу двум самолетам - Airbus A321neo "Уральских авиалиний", летевшего из Калининграда в Москву, и Airbus A319 "России" из Питера в Калининград. Первому борту помогла Финляндия, разрешив зайти в ее воздушное пространство для обхода грозовой деятельности, а второму - Эстония. Оба самолета к ним залетели примерно на десять минут", - пишет эксперты.



Позже сообщение обновилось подробностями полета третьего российского самолета.