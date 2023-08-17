В воздушное пространство Эстонии залетели сразу три российских самолета

Несколько российских самолетов "были вынуждены" залететь в воздушное пространство Эстонии в четверг 17 августа, призналось Федеральное агентство воздушного транспорта РФ, пишет Rus.Postimees.
Несанкционированное проникновение российских самолетов в воздушное пространство Эстонии произошло в четверг 17 августа, утверждает "Росавиация". Орган Министерства транспорта РФ, который отвечает за различные вопросы в сфере гражданской авиации, в том числе за навигацию и использование воздушного пространства России, утверждает, что залететь в Эстонию были вынуждены сразу три борта. Российские чиновники ссылаются на погодные условия.
"17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер", выполняя полеты над нейтральными водами, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии", - сказано в сообщении.
"Росавиация" уточнила, что все самолеты осуществляли полеты либо в Калининград, либо из этого российского эксклава, который расположен между Литвой и Польшей.
При этом российские чиновники заявили, что диспетчеры России, Эстонии и Финляндии совместно сопровождали российские самолеты.
"Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов. Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие", - гласит сообщение "Росавиации".
Российские чиновники отвечающие за организацию полетов гражданской авиации заявляют о готовности оказания всей необходимой поддержки в случае аналогичных нештатных ситуаций с попаданием иностранных самолетов в воздушное пространство РФ.
"Со своей стороны Росавиация подтверждает, что руководствуясь принципами взаимопомощи в вопросе обеспечения безопасности полетов, Российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации в случае необходимости", - добавили сотрудники российских служб гражданской авиации.
Авиационные власти Эстонии ситуацию пока не прокомментировали.
Судя по доступным данным метеорологов минувшей ночью, как и вчера днем, так и сегодня погода над Балтикой солнечная. О грозах не сообщалось. Однако профильный Telegram-канал "Авиаторщина" сообщает, что гроза была над морем в том единственном коридоре по которому обычно пролетают российские самолеты. Но в сообщении фанатов авиации фигурируют только два самолета.
"Этой ночью грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролёта в Калининград над нейтральными водами Финского залива. Он помешал сразу двум самолетам - Airbus A321neo "Уральских авиалиний", летевшего из Калининграда в Москву, и Airbus A319 "России" из Питера в Калининград. Первому борту помогла Финляндия, разрешив зайти в ее воздушное пространство для обхода грозовой деятельности, а второму - Эстония. Оба самолета к ним залетели примерно на десять минут", - пишет эксперты.
Позже сообщение обновилось подробностями полета третьего российского самолета.
"Также для обхода грозы в воздушное пространство Финляндии примерно на пять минут зашёл Boeing 737 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Калининграда в Самару", - пишут авторы "Авиаторщины".
После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину страны Запада, включая США, Великобританию и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.
В мае фанаты авиации сообщали о том, что по данным онлайн-ресурсов, которые отслеживают перемещения всех самолетов, над Эстонией пролетел российский пассажирсккий самолет. Однако в Министерстве экономики и коммуникаций назвали эти данные ошибочными.
Представители военной авиации НАТО, которая базируется в Эстонии, в 2023 году регулярно сообщали о перехватах российских самолетов в небе над Балтикой.
В начале июля у границ Эстонии был перехвачен один из самолетов Путина.
В апреле литовские журналисты сообщали о том, что частные самолеты гражданина РФ летают в Россию через Литву и Эстонию.
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