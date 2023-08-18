Решения для комнаты, в которой живут несколько детей школьного возраста

Многофункциональная мебель
Дизайнер интерьеров подчеркивает, что если в одной комнате живут несколько детей, все предметы мебели и аксессуары должны быть максимально функциональными.
"Если в одной комнате живут двое детей, двухъярусная кровать - это оптимальный вариант, позволяющий сэкономить пространство. Еще одним решением, позволяющим сэкономить пространство, может стать кровать с высоким каркасом, под которой расположены письменный стол и шкаф. Эта комбинация занимает не более 2 м² площади помещения", - советует Д. Римкус.
Для игры требуется отдельное пространство
Независимо от возраста детей очень важно, чтобы в их комнате было место для игр и творческих занятий. Для этого не требуется специальная мебель, достаточно оставить свободное место на полу, постелить легкий и удобный в чистке ковер, чтобы детям было уютно, и организовать несколько мест для хранения вещей.
"Сложно представить себе детскую комнату без ящиков или корзин для игрушек и других мелких предметов, а также полок для книг - эти элементы позволят убрать вещи с пола и других поверхностей и избежать беспорядка, который зрительно загромождает небольшое пространство", - резюмирует дизайнер интерьеров.
Ящики для хранения на колесиках и пуфы, которые можно задвинуть под кровать, также подойдут для обустройства игровых зон и зон отдыха в детской комнате.
В маленькой комнате найти место для всех, даже самых маленьких вещей, особенно важно. У детей школьного возраста много тетрадей и принадлежностей для письма и рисования. Для них должно быть выделено специальное место, чтобы они не валялись на столе и не создавали беспорядка, который мешает сконцентрироваться.