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Решения для комнаты, в которой живут несколько детей школьного возраста

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Фото: Пресс-фото

Когда один, двое или даже несколько детей, живущих в одной комнате, начинают ходить в школу, приходит время адаптировать детскую для будущих первоклассников.

Дизайнер интерьеров делится практическими советами, которые пригодятся тем, кто хочет недорого обустроить удобную комнату для нескольких детей.

Галерея: Решения для комнаты, в которой живут несколько детей школьного возраста

"Небольшая, но функционально и удобно оформленная комната будет намного уютнее, чем большая, но оборудованная неудачно. Самое главное, чтобы в комнате был по крайней мере один письменный стол с хорошим освещением, где дети могут сидеть, рисуя, выполняя домашние задания или занимаясь творчеством. Не забудьте выделить достаточно места для игрового пространства на полу и хранения детской одежды, игрушек и книг", - перечисляет наиболее важные функции детской комнаты для школьников дизайнер интерьеров IKEA Дариус Римкус.

Комната растет вместе с детьми

Фото: Пресс-фото

Дизайнер интерьеров отмечает, что в целях экономии родители часто обустраивают детские комнаты мебелью, предназначенной для взрослых. Однако наш специалист советует делать наоборот: детская мебель не только дешевле и будет расти вместе с ребенком, но и поможет создать безопасное пространство, которое понравится детям и будет соответствовать их потребностям.

"Чтобы не обновлять детскую комнату каждые несколько лет, следует выбирать эргономичную мебель, которая будет трансформироваться по мере роста ребенка: кровати, которые регулируются по длине, столы и стулья, регулируемые по высоте, шкафы, которые можно достраивать и расширять в зависимости от меняющихся потребностей. Родители и дети будут в выигрыше, если интерьер детской удастся спроектировать так, чтобы родителям не пришлось вносить существенные изменения, пока дети учатся в школе, а функциональные возможности и мебель сохранялись, не становясь слишком детскими спустя несколько лет", - говорит Д. Римкус.

Многофункциональная мебель

Фото: Пресс-фото

Дизайнер интерьеров подчеркивает, что если в одной комнате живут несколько детей, все предметы мебели и аксессуары должны быть максимально функциональными.

"Если в одной комнате живут двое детей, двухъярусная кровать - это оптимальный вариант, позволяющий сэкономить пространство. Еще одним решением, позволяющим сэкономить пространство, может стать кровать с высоким каркасом, под которой расположены письменный стол и шкаф. Эта комбинация занимает не более 2 м² площади помещения", - советует Д. Римкус.

Для игры требуется отдельное пространство

Независимо от возраста детей очень важно, чтобы в их комнате было место для игр и творческих занятий. Для этого не требуется специальная мебель, достаточно оставить свободное место на полу, постелить легкий и удобный в чистке ковер, чтобы детям было уютно, и организовать несколько мест для хранения вещей.

"Сложно представить себе детскую комнату без ящиков или корзин для игрушек и других мелких предметов, а также полок для книг - эти элементы позволят убрать вещи с пола и других поверхностей и избежать беспорядка, который зрительно загромождает небольшое пространство", - резюмирует дизайнер интерьеров.

Ящики для хранения на колесиках и пуфы, которые можно задвинуть под кровать, также подойдут для обустройства игровых зон и зон отдыха в детской комнате.

Фото: Пресс-фото

Беспорядок из-за мелочей

В маленькой комнате найти место для всех, даже самых маленьких вещей, особенно важно. У детей школьного возраста много тетрадей и принадлежностей для письма и рисования. Для них должно быть выделено специальное место, чтобы они не валялись на столе и не создавали беспорядка, который мешает сконцентрироваться.

"Навесные доски идеально подходят для хранения различных мелочей. На них легко устанавливаются различные типы крючков, полок и зажимов. Дети смогут повесить на них свои рюкзаки, шапки, бутылки с водой и школьные принадлежности. А стаканчики для ручек, держатели для документов и другие настольные органайзеры помогут сохранить порядок и уют", - советует дизайнер интерьеров IKEA.

Комната с личным пространством для каждого

По словам специалиста, еще одной задачей в случае совместного проживания нескольких детей в одной комнате является создание личного пространства для каждого из них. По словам дизайнера, даже небольшое пространство можно разделить на отдельные зоны, что позволит избежать напряжения и споров.

"Например, можно разделить пространство на отдельные зоны, используя любимые цвета детей. Покрасьте стены, шкафы и другую мебель в любимый цвет детей, чтобы каждый ребенок чувствовал себя хозяином своего уголка. Кроме того, рядом с кроватями можно установить открытые стеллажи или повесить над кроватями несколько полок для личных вещей, любимых игрушек и книг", - говорит Д. Римкус.

Как подготовиться к школе?

Дизайнер интерьеров отмечает, что в преддверии учебного года следует задуматься о том, как изменились потребности подрастающих детей, и соответствующим образом перестроить детскую. Возможно, пришло время обновить письменный стол или расширить учебное пространство за счет тумбы с ящиками? Нужны ли новые решения для хранения или можно дополнить существующие? А может быть, достаточно просто освежить интерьер, заменив ковер, шторы, подушки, стаканчики для ручек и другие аксессуары? Это самый простой и экономичный способ освежить обстановку в помещении.

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