Решения для комнаты, в которой живут несколько детей школьного возраста

Многофункциональная мебель

Фото: Пресс-фото

Дизайнер интерьеров подчеркивает, что если в одной комнате живут несколько детей, все предметы мебели и аксессуары должны быть максимально функциональными.

"Если в одной комнате живут двое детей, двухъярусная кровать - это оптимальный вариант, позволяющий сэкономить пространство. Еще одним решением, позволяющим сэкономить пространство, может стать кровать с высоким каркасом, под которой расположены письменный стол и шкаф. Эта комбинация занимает не более 2 м² площади помещения", - советует Д. Римкус.

Для игры требуется отдельное пространство

Независимо от возраста детей очень важно, чтобы в их комнате было место для игр и творческих занятий. Для этого не требуется специальная мебель, достаточно оставить свободное место на полу, постелить легкий и удобный в чистке ковер, чтобы детям было уютно, и организовать несколько мест для хранения вещей.

"Сложно представить себе детскую комнату без ящиков или корзин для игрушек и других мелких предметов, а также полок для книг - эти элементы позволят убрать вещи с пола и других поверхностей и избежать беспорядка, который зрительно загромождает небольшое пространство", - резюмирует дизайнер интерьеров.

Ящики для хранения на колесиках и пуфы, которые можно задвинуть под кровать, также подойдут для обустройства игровых зон и зон отдыха в детской комнате.

Фото: Пресс-фото

Беспорядок из-за мелочей