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Яна Брук: путь от блогера к реалити-шоу, славе и несостоявшемуся браку

Звезда недели
rus.tvnet.lv
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Кто такая Яна Брук?
Яна Брук
Яна Брук Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

15 августа латвийский блогер Яна Брук отметила свой день рождения. В 2019 году эта яркая и смелая блондинка всего за 4 месяца захватила СМИ в Латвии. Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ЯНА БРУК - ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (@yanaabruk)

Латвийский блогер Яна Брук имеет не только огромное количество подписчиков и поклонников, она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента.

На своей странице в Instagram Яна не только делится откровенными и провокационными снимками, она устраивает настоящие прямые эфиры с откровениями, где обсуждает различные жизненные ситуации, отвечает на вопросы и дает советы. У блондинки даже есть специальная рубрика. 

Конечно, как и у любого современного блогера, часть ее публикаций посвящена рекламе. 

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RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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Кто такая Яна Брук?
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