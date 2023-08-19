Яна Брук: путь от блогера к реалити-шоу, славе и несостоявшемуся браку

Латвийский блогер Яна Брук имеет не только огромное количество подписчиков и поклонников, она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента.

На своей странице в Instagram Яна не только делится откровенными и провокационными снимками, она устраивает настоящие прямые эфиры с откровениями, где обсуждает различные жизненные ситуации, отвечает на вопросы и дает советы. У блондинки даже есть специальная рубрика.

Конечно, как и у любого современного блогера, часть ее публикаций посвящена рекламе.

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